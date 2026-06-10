Blindan funeraria en Los Mochis tras la llegada del cuerpo de “El Chuta”

AHOME. _ Bajo un discreto pero estricto operativo de seguridad, autoridades resguardan una funeraria de Los Mochis a donde fueron trasladados los restos de Jesús Omar Ibarra Félix, alias “El Chuta”, localizado sin vida la madrugada de este miércoles 10 de junio en la comunidad de Charay, municipio de El Fuerte. El hombre de 49 años de edad fue identificado por sus familiares de manera formal ante las autoridades de la Vicefiscalía Regional Zona Norte.

Los investigadores revelaron que, debido a la relevancia internacional que podría cobrar el caso, se espera que las autoridades forenses ordenen estudios de comparativa genética de ADN para confirmar científicamente la identidad del occiso. Mientras tanto, el inmueble donde fue depositado el cuerpo en Los Mochis permanece resguardado. Los agentes mantienen un cerco de seguridad sigiloso para prevenir cualquier eventualidad en tanto se esclarece oficialmente la identidad de la víctima.