$!Blindan hospital en Escuinapa tras presunta llegada de militares heridos

ESCUINAPA._ El Hospital IMSS Bienestar fue blindado este domingo por fuerzas federales después de que presuntamente llegaron al nosocomio militares heridos.
Un helicóptero de la Fuerza Área ha bajado en el estacionamiento del hospital, mientras un helicóptero artillado vigila desde el aire.
De acuerdo a vecinos, se presume un enfrentamiento con civiles en el camino a la Presa El Peñón.
El sábado, detonaciones de armas y explosivos volvieron a escucharse en la cabecera municipal, pero no hay información al respecto de ese evento ni del de este domingo.
Hasta el momento, no se cuenta con informaicón oficial al respecto.