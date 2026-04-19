Seguridad
|
Seguridad

Blindan hospital en Escuinapa tras presunta llegada de militares heridos

Fuerzas federales desplegaron un operativo en el nosocomio este domingo, donde se reportó el arribo de militares heridos tras supuesto enfrentamiento; no hay información oficial confirmada
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
19/04/2026 14:12
19/04/2026 14:12

ESCUINAPA._ El Hospital IMSS Bienestar fue blindado este domingo por fuerzas federales después de que presuntamente llegaron al nosocomio militares heridos.

Un helicóptero de la Fuerza Área ha bajado en el estacionamiento del hospital, mientras un helicóptero artillado vigila desde el aire.

  • $!Blindan hospital en Escuinapa tras presunta llegada de militares heridos
  • $!Blindan hospital en Escuinapa tras presunta llegada de militares heridos

De acuerdo a vecinos, se presume un enfrentamiento con civiles en el camino a la Presa El Peñón.

El sábado, detonaciones de armas y explosivos volvieron a escucharse en la cabecera municipal, pero no hay información al respecto de ese evento ni del de este domingo.

Hasta el momento, no se cuenta con informaicón oficial al respecto.

  • $!Blindan hospital en Escuinapa tras presunta llegada de militares heridos
  • $!Blindan hospital en Escuinapa tras presunta llegada de militares heridos
#Violencia
#Enfrentamiento
#Inseguridad
#Militares
#Heridos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube