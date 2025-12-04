$!Blindan la verbena navideña en Culiacán; refuerzan vigilancia y control vial

CULIACÁN._ Un operativo preventivo en el interior y alrededores de la verbena navideña, en coordinación con autoridades estatales y federales, anunció la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.

Aunque no se precisó el número de elementos destinados, la corporación informó que el dispositivo contempla acciones de proximidad social, vigilancia pie tierra y patrullajes constantes, además de apoyo inmediato ante cualquier situación que pudiera presentarse debido a la afluencia que se espera diariamente.