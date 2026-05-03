‘Blindan’ tutelar de menores en Culiacán previo a visitas dominicales

El Centro de Internamiento para Adolescentes en Aguaruto, Culiacán, fue sometido a un operativo y revisión durante la mañana de este 3 de mayo, previo a las visitas dominicales.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado aseguró que en el reclusorio se desplegó esta revisión para garantizar la seguridad en el centro.

“Una vez finalizada dicha revisión, que es realizada por elementos de la Policía Estatal Preventiva con apoyo de una Base de Operaciones del Ejército Mexicano y otra de la Guardia Nacional, brindando seguridad en la periferia del inmueble del CIA, se dará acceso a los familiares de los adolescentes internados”, comunicó la dependencia.