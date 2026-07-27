$!Bloquean carretera a Navolato por protesta de agricultores en Culiacán

CULIACÁN. _ La circulación sobre la carretera a Navolato, a la altura de las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Culiacán, permanece totalmente interrumpida en ambos sentidos debido a una manifestación de productores agrícolas sinaloenses.

Los manifestantes decidieron cerrar el paso vehicular para exigir la liquidación inmediata de los apoyos económicos prometidos por el Gobierno para la comercialización del maíz, así como una prórroga para el proceso de registro, el cual se ha visto afectado por los continuos retrasos de las autoridades en el pago de las cosechas.