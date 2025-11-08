Bloquean carretera ‘La 50’, en Navolato; SSPE confirma liberación

Alrededor de las 11:30 horas, comenzaron a alertarse detonaciones la zona, sumado al bloqueo carretero en el cual sujetos armados atravesaron un tráiler sobre la vía.

La mañana de este sábado se registró un bloqueo de la carretera conocida como “La 50”, así como disparos de armas de fuego en las inmediaciones de la sindicatura Villa Juárez, municipio de Navolato.

Sobre estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó los reportes, así como la liberación de la vialidad.

“En el área se desplegaron autoridades del Grupo Interinstitucional que realizó las maniobras para retirar los vehículos de dicha ruta, que ya está liberada, mientras se realizan reconocimientos en la zona en búsqueda de los presuntos delincuentes autores de este hecho”, comunicó la dependencia.

Hasta el momento no se tienen mayores reportes sobre un saldo de estos hechos.