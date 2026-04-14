Seguridad
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Tránsito desviado

Bloquean con tráileres carretera Potrerillos-La Cruz, en Elota

Las autoridades no emitieron información oficial al respecto, sin embargo, fuentes de seguridad consultadas por Noroeste confirmaron los hechos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
14/04/2026 12:08
14/04/2026 12:08

CULIACÁN. _ La mañana de este martes 14 de abril se registró un bloqueo de la circulación por la carretera estatal Potrerillos-La Cruz, a la altura de la comunidad Potrerillos del Norote, municipio de Elota.

De acuerdo con reportes ciudadanos mediante redes sociales, aproximadamente a las 8:30 horas las dos unidades pesadas se encontraban atravesadas sobre la cinta asfáltica, lo que obligó a los automovilistas a circular por la vereda de terracería.

$!Bloquean con tráileres carretera Potrerillos-La Cruz, en Elota

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) no emitió un comunicado oficial al respecto, sin embargo, fuentes de seguridad consultadas por Noroeste confirmaron los hechos e indicaron que en el transcurso de la misma mañana fueron retiradas ambos vehículos y fue liberado el paso.

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