$!Bloquean con tráileres carretera Potrerillos-La Cruz, en Elota

CULIACÁN. _ La mañana de este martes 14 de abril se registró un bloqueo de la circulación por la carretera estatal Potrerillos-La Cruz, a la altura de la comunidad Potrerillos del Norote, municipio de Elota.

De acuerdo con reportes ciudadanos mediante redes sociales, aproximadamente a las 8:30 horas las dos unidades pesadas se encontraban atravesadas sobre la cinta asfáltica, lo que obligó a los automovilistas a circular por la vereda de terracería.