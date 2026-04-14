$!Bloquean con tráileres carretera Potrerillos-La Cruz, en Elota

CULIACÁN. _ La mañana de este martes 14 de abril se registró un bloqueo de la circulación por la carretera estatal Potrerillos-La Cruz, a la altura de la comunidad Potrerillos del Norote, municipio de Elota.
De acuerdo con reportes ciudadanos mediante redes sociales, aproximadamente a las 8:30 horas las dos unidades pesadas se encontraban atravesadas sobre la cinta asfáltica, lo que obligó a los automovilistas a circular por la vereda de terracería.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) no emitió un comunicado oficial al respecto, sin embargo, fuentes de seguridad consultadas por Noroeste confirmaron los hechos e indicaron que en el transcurso de la misma mañana fueron retiradas ambos vehículos y fue liberado el paso.