Bloqueos en Escuinapa fueron originados por enfrentamientos entre civiles armados; confirman cierre de carreteras y casetas

CULIACÁN. _ Los bloqueos carreteros registrados este lunes en todos los accesos a Escuinapa, fueron originados por un enfrentamiento armado entre civiles, ocurrido en los límites de los municipios de Escuinapa y Rosario. Tras iniciarse el conflicto, la llegada de elementos del Ejército Mexicano derivó en un segundo enfrentamiento.

Como consecuencia, se reportaron cierres en puntos clave de conexión terrestre en la zona sur del estado. Las vías afectadas incluyen la carretera libre Escuinapa-Mazatlán, la autopista Mazatlán-Tepic y la vía estatal Escuinapa-Teacapán, donde civiles armados incendiaron vehículos de carga para bloquear el paso.

También se informó el cierre de la caseta de cobro de El Vainillo, en el libramiento de Mazatlán, la cual queda resguardada por personal de la Guardia Nacional, derivado de los hechos de violencia registrados en Escuinapa. A la par, se confirmó el cierre de la caseta de Acaponeta, y la autopista Tepic-Mazatlán anunció su cierre en el kilómetro 180+000 por “evento extraordinario”. La fila de vehículos en los carriles hacia el sur se extiende por varios kilómetros.

Desde las 10:00 de la mañana comenzaron a circular reportes ciudadanos en redes sociales, alertando sobre los bloqueos, vehículos incendiados y presuntos enfrentamientos armados en distintos puntos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó los bloqueos en las inmediaciones del municipio de Escuinapa, provocados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, quienes despojaron e incendiaron unidades de carga para obstruir la circulación.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno se encuentran en el lugar, implementando un fuerte operativo para liberar las vías a la brevedad.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas o detenidas, mientras tanto en la zona se ha desplegado un fuerte operativo por parte de las fuerzas militares.