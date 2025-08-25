$!Bloqueos paralizan todos los accesos a Escuinapa; reportan incendios y detonaciones

CULIACÁN. _ La mañana de este lunes se registró una serie de bloqueos en todos los accesos a Escuinapa, provocando el cierre de la circulación en la carretera libre, la autopista Mazatlán-Tepic y la vía estatal Escuinapa-Teacapán. Los bloqueos fueron realizados con tráileres incendiados, y en redes sociales comenzaron a circular reportes ciudadanos desde las 10:00 horas. Los usuarios denunciaron detonaciones de arma de fuego y enfrentamientos en distintos puntos, mientras decenas de vehículos quedaron varados en carretera.

Uno de los casos más alarmantes ocurrió con pasajeros de un autobús que circulaba de sur a norte, quienes fueron presuntamente obligados a descender por jóvenes armados en motocicletas. “Somos de Sinaloa, ya estamos curados de espantos, pero nos dijeron que no podíamos grabar ni sacar celulares”, declaró uno de los viajeros.

De acuerdo con reportes ciudadanos, los bloqueos fueron colocados en al menos tres puntos clave ubicados sobre la carretera libre Escuinapa-Mazatlán, en la autopista Mazatlán-Tepic, en el entronque con Escuinapa y sobre la carretera estatal Escuinapa-Teacapán, a la altura de la comunidad de Celaya.

También se reportaron detonaciones hacia la zona de la presa Agustina Ramírez “El Peñón”, y pasadas las 11:00 de la mañana, en la colonia Juárez, cerca de las vías del tren.

El ambiente de incertidumbre ha provocado que muchas personas se refugien en sus hogares. Algunos trabajadores de empaques agrícolas abandonaron sus jornadas por seguridad.