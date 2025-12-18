Bomberos Culiacán reporta alza en atenciones a casas vandalizadas en 2025

Durante 2025, el Cuerpo de Bomberos de Culiacán reportó un alza en el número de reportes y atenciones a viviendas atacadas o incendiadas por actos vandálicos.

De acuerdo con el comandante de la corporación, Efraín Araujo, hasta el 18 de diciembre de 2025 se han registrado 236 atenciones a casas habitación.

“De seguir esta tendencia, vamos a alcanzar un número igual o muy parecido al del año pasado. Veníamos a la baja, pero este año nuevamente se observa un repunte”, explicó.

El representante de la institución señaló que, al comparar las cifras desde 2020, la proyección para 2025 apunta a ser el tercer año con mayor número de hechos atendidos, solo por debajo de 2020 y 2022.

Tan solo en diciembre, detalló, se han brindado atención a 22 inmuebles, de los cuales al menos la mitad corresponde a hechos relacionados con violencia.

Además del incremento en los servicios, indicó que las intervenciones han implicado mayores riesgos y complejidad, lo que ha obligado a reforzar el equipamiento con herramientas como sierras circulares, utilizadas para accesos forzados a viviendas donde hay personas atrapadas.

“La idea es que, si no podemos salvar la casa, sí evitar que las personas resulten lesionadas o pierdan la vida a causa de este tipo de siniestros”, concluyó el comandante de Bomberos Culiacán.