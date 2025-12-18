Seguridad
Daños dolosos

Bomberos Culiacán reporta alza en atenciones a casas vandalizadas en 2025

Hasta mediados del mes de diciembre, la corporación registró 236 domicilios que requirieron atención, en algunos casos con personas en su interior al momento de ser atacadas
Humberto Quintero |
18/12/2025 16:08
Durante 2025, el Cuerpo de Bomberos de Culiacán reportó un alza en el número de reportes y atenciones a viviendas atacadas o incendiadas por actos vandálicos.

De acuerdo con el comandante de la corporación, Efraín Araujo, hasta el 18 de diciembre de 2025 se han registrado 236 atenciones a casas habitación.

“De seguir esta tendencia, vamos a alcanzar un número igual o muy parecido al del año pasado. Veníamos a la baja, pero este año nuevamente se observa un repunte”, explicó.

El representante de la institución señaló que, al comparar las cifras desde 2020, la proyección para 2025 apunta a ser el tercer año con mayor número de hechos atendidos, solo por debajo de 2020 y 2022.

Tan solo en diciembre, detalló, se han brindado atención a 22 inmuebles, de los cuales al menos la mitad corresponde a hechos relacionados con violencia.

Además del incremento en los servicios, indicó que las intervenciones han implicado mayores riesgos y complejidad, lo que ha obligado a reforzar el equipamiento con herramientas como sierras circulares, utilizadas para accesos forzados a viviendas donde hay personas atrapadas.

“La idea es que, si no podemos salvar la casa, sí evitar que las personas resulten lesionadas o pierdan la vida a causa de este tipo de siniestros”, concluyó el comandante de Bomberos Culiacán.

