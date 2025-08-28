Bomberos de Elota recuperan pertenencias de familia fallecida en accidente en la Culiacán-Mazatlán

ELOTA._ Elementos del Cuerpo de Bomberos de Elota recuperaron diversas pertenencias de los tres integrantes de una familia que habían sido reportados como desaparecidos el pasado 14 de agosto y que días más tarde fueron localizados sin vida por un accidente.

Las víctimas se encontraban interior del vehículo en el que viajaban, en la carretera Culiacán-Mazatlán, a la altura del kilómetro 83, en la localidad de Celestino Gasca, Elota.

El hallazgo de los objetos ocurrió durante la primera búsqueda realizada este jueves, según quedó documentado en un video compartido por la corporación.

Entre las pertenencias mostradas en la grabación se observan identificaciones oficiales, una billetera negra, una tarjeta de débito, un teléfono celular dañado, monedas, un broche, una base de cargador, un anillo de oro con un símbolo de corona, así como imágenes religiosas de San Francisco de Asís y de la Virgen María.

De acuerdo con el comandante Juan Vázquez, jefe de Bomberos de Elota, los objetos fueron encontrados dispersos en el suelo, cerca de la camioneta en la que se accidentó la familia. Añadió que este viernes se llevará a cabo una segunda búsqueda en el arroyo, aguas abajo de donde ocurrió el percance.

Denisse Alejandra viajaba junto a sus tíos Patricia y Francisco Javier rumbo a Mazatlán. Fueron reportados como desaparecidos el 14 de agosto tras la última conexión que familiares tuvieron con ellos a la altura de La Cruz de Elota. Fueron localizados sin vida el lunes 26 de agosto.