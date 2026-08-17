$!Bomberos sofocan incendio de camioneta frente a la estación del Ferrocarril en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una camioneta Pick Up Toyota se incendió por causas desconocidas cuando se encontraba estacionada sobre la Calle Ferrocarril de la Colonia Esperanza.
El incendio fue reportado a las 23:00 horas, indicando la Calle Ferrocarril de la Colonia Esperanza, frente a la Estación del Ferrocarril.
La camioneta Toyota tipo Pick Up se encontraba estacionada cuando por causas desconocidas comenzó a incendiarse; rápidamente el fuego envolvió la unidad, hasta que elementos de Bomberos Mazatlán llegaron al lugar.
Los bomberos despegaron una manguera y comenzaron el ataque al fuego que consumía los materiales inflamables del interior de la cabina; en cuestión de minutos fue sofocado.
Policías municipales y efectivos del Ejército llegaron al lugar, para tomar conocimiento de los hechos.