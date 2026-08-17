$!Bomberos sofocan incendio de camioneta frente a la estación del Ferrocarril en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una camioneta Pick Up Toyota se incendió por causas desconocidas cuando se encontraba estacionada sobre la Calle Ferrocarril de la Colonia Esperanza.

El incendio fue reportado a las 23:00 horas, indicando la Calle Ferrocarril de la Colonia Esperanza, frente a la Estación del Ferrocarril.