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Emergencia

Bomberos sofocan incendio de habitación en la Colonia Juárez de Mazatlán

El incidente fue controlado por Bomberos Mazatlán y no hubo personas lesionadas
Noroeste/Redacción
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11/09/2026 07:54
11/09/2026 07:54

MAZATLÁN._ Un incendio al interior de una vivienda de la Colonia Juárez provocó la movilización de elementos de Bomberos Mazatlán la mañana de este viernes.

El reporte del incendio se emitió a las 06:50 horas, mencionando una vivienda de dos niveles sobre la Calle Privada del Astillero casi esquina con la Calle José Aguilar Barraza de la Colonia Juárez.

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Por causas aún desconocidas, el fuego se generó en una habitación de la mencionada vivienda y la generación de humo alertó y obligó a sus moradores a salir y ponerse a salvo.

Elementos de Bomberos Mazatlán llegaron al lugar a bordo de dos máquinas de combate, desplegaron mangueras y ataviados con trajes especiales y equipo de respiración autónoma, ingresaron a la casa y atacaron la base del fuego que se concentró en una sola habitación y consumía ya algunos muebles.

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Luego de unos minutos el incendio fue sofocado por completo y los bomberos procedieron a enfriar los restos de muebles afectados y ventilaron la habitación.

Uno de los moradores presentó síntomas de intoxicación leves, pero no ameritó mayor atención médica.

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