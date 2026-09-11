$!Bomberos sofocan incendio de habitación en la Colonia Juárez de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un incendio al interior de una vivienda de la Colonia Juárez provocó la movilización de elementos de Bomberos Mazatlán la mañana de este viernes. El reporte del incendio se emitió a las 06:50 horas, mencionando una vivienda de dos niveles sobre la Calle Privada del Astillero casi esquina con la Calle José Aguilar Barraza de la Colonia Juárez.





Por causas aún desconocidas, el fuego se generó en una habitación de la mencionada vivienda y la generación de humo alertó y obligó a sus moradores a salir y ponerse a salvo. Elementos de Bomberos Mazatlán llegaron al lugar a bordo de dos máquinas de combate, desplegaron mangueras y ataviados con trajes especiales y equipo de respiración autónoma, ingresaron a la casa y atacaron la base del fuego que se concentró en una sola habitación y consumía ya algunos muebles.



