Bomberos Veteranos de Villa Unión localiza una víbora y la reubica lejos de la población

MAZATLÁN._ Una víbora fue localizada en una zona habitada de Villa Unión y reubicada en su hábitat natural, lejos de la población, este martes 7 de julio.

A través de un comunicado, Bomberos Veteranos de Villa Unión informó que tras recibir un reporte de 911, sus elementos atendieron la emergencia y realizaron el manejo seguro de una víbora localizada en una zona habitada.

Tras su captura, el ejemplar fue reubicado en su hábitat natural, lejos de la población, priorizando tanto la seguridad de las personas como la conservación de la fauna silvestre.

Veteranos de Villa Unión hizo el recordatorio a la población que, al encontrar este tipo de animales, no intenten capturarlos o agredirlos. Lo más recomendable es mantener una distancia segura y reportar la situación a los servicios de emergencia.