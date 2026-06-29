$!Bomberos y cuerpos de emergencia combaten incendio en el Basurón Municipal de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un fuerte incendio se desarrolla y genera una alta columna de humo negro al interior del relleno sanitario, cuerpos de emergencia combaten en el fuego.

El reporte del incendio se emitió a las 17:30 horas de este lunes 29 de junio, al interior del Basurón Municipal ubicado al sur de la ciudad.

Al momento se desconoce que originó el incendio, pero el fuego se alimenta de materiales inflamables.