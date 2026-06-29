$!Bomberos y cuerpos de emergencia combaten incendio en el Basurón Municipal de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un fuerte incendio se desarrolla y genera una alta columna de humo negro al interior del relleno sanitario, cuerpos de emergencia combaten en el fuego.
El reporte del incendio se emitió a las 17:30 horas de este lunes 29 de junio, al interior del Basurón Municipal ubicado al sur de la ciudad.
Al momento se desconoce que originó el incendio, pero el fuego se alimenta de materiales inflamables.
Elementos de Bomberos Mazatlán, Bomberos Veteranos, personal de Protección Civil y Socorristas de Cruz Roja trabajan de manera coordinada para la contención del fuego.
Socorristas de Cruz Roja instalaron una zona de hidratación para atender a los bomberos que presenten cansancio o deshidratación tras su turno al ataque del fuego.
Al cabo de dos horas el incendio se reporta controlado, pero no sofocado totalmente y el ataque se regula en base a la llegada de pipas con agua que llegan de apoyo.