Bomberos y militares atienden incendio en casa deshabitada de la colonia Buenos Aires, en Culiacán

CULIACÁN._ Un incendio registrado en una casa deshabitada provocó la movilización de Bomberos Veteranos y del Ejército Mexicano durante la mañana de este sábado 16 de agosto en la colonia Buenos Aires, en Culiacán, cuyo incidente solo dejó daños materiales.

El siniestro se reportó alrededor de las 8:30 horas, en un inmueble que se ubica en la calle Cerro Baymena, entre Rosendo Rodríguez y Cerro Agudo. Una llamada al número de emergencias 9-1-1 fue lo que alertó a las autoridades para llegar a atender la situación.

Cuerpos de Bomberos de Culiacán y personal militar arribaron al punto para controlar el incendio, realizaron las maniobras correspondientes y se encargaron de asegurarse que ninguna persona se viera afectada.

Al principio se reportaba que la vivienda se encontraba habitada por una persona, sin embargo las autoridades descartaron este dato al momento de llegar, y fue minutos más tarde cuando el propietario arribó para indicar que el inmueble lo administraba para rentar y que de momento nadie se encontraba usándola.

Los tragahumos se encargaron de sofocar con éxito el siniestro mientras los militares aseguraban un área, sin embargo fue cuestión de minutos cuando procedieron a retirarse pues el incidente resultó ser leve y las llamas no se extendieron hacia otro domicilio.

Se reporta que el fuego inició por un cortocircuito generado en un aire acondicionado, descartando la idea de que el incendio haya sido provocado. Tras concluir las labores, el área fue ventilada para extraer el humo acumulado en el interior.