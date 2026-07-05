$!Brindan elementos de la Marina apoyo a bañistas en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en el marco de Operación Salvavidas Verano 2026, informa que personal adscripto a la Cuarta Región Naval, brindó diversos apoyos en Mazatlán.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que en los puestos de socorro instalados en Isla de la Piedra e inmediaciones del Hotel El Cid, elementos de sanidad naval brindaron atención médica prehospitalaria a una mujer y un menor de edad que presentaron picaduras de aguamala, a un hombre con heridas menores en extremidades inferiores y a una mujer con probable gastroenteritis; así como a dos hombres que presentaron dificultad al nadar.

Asimismo, la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Mazatlán recibió una llamada de emergencia que reportaba a un hombre inconsciente a bordo de una embarcación después de sufrir una caída.

Por lo anterior, con el propósito de salvaguardar la vida humana en la mar, zarpó una embarcación tipo Defender. Al arribar al área, el personal de esta Institución constató que el tripulante se encontraba consciente y estable; asimismo, después de brindarle los primeros auxilios, se efectuó su traslado al muelle de este Mandato Naval para una valoración médica complementaria. Al no presentar lesiones de gravedad, la persona se retiró por sus propios medios.