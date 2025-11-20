$!Busca a Herminia Guadalupe y a Teresa de Jesús, desaparecidas en Mazatlán

MAZATLÁN._ Herminia Guadalupe Rivera Rendón, de 53 años, y Teresa de Jesús Morales Ontiveros, de 38 años; se encuentran desaparecidas desde la noche del pasado miércoles 19 de noviembre, cuando fueron vistas por última vez en un domicilio de la colonia Palos Prietos, en este puerto, informó la Fiscalía General de Sinaloa.
Tras sus desapariciones, la FGE activó el Protocolo Alba este jueves 20 de noviembre, con los reportes PASIN/132/2025 y PASIN/131/2025, respectivamente, para localizarlas, por lo que pide la ayuda de todos.
La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas pone a disposición de todos los siguientes número para cualquier dato que ayude a la localización de ambas mujeres.
800-890-90-92
(667) 715-55-88
Herminia Guadalupe Rivera Rendón
Fecha : 20/11/2025
Fecha de hechos: 19/noviembre/2025
Fecha de denuncia: 20/noviembre/2025
Lugar de hechos: Mazatlán, Sinaloa
Sexo: Mujer
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 53 años
Estatura: 1.57 metros
Complexión: Robusta
Cabello: Largo, lacio, color castaño claro
Tez: Clara
Ojos: Medianos, color café claro
Cejas: Semipobladas
Boca: Chica
Labios: Delgados
Nariz: Mediana
Señas particulares: Tiene una verruga en el cuello al costado derecho de color blanca y una cicatriz en la pantorrilla izquierda por mordida.
Vestimenta: Blusa con rayas color negras y short color negro.
Resumen de hechos: Menciona la denunciante, que la última vez que se le vio, fue el día 19 de noviembre de 2025, en el domicilio ubicado en la Colonia Palos Prietos, Mazatlán, Sinaloa, y hasta la fecha, no se tiene más datos sobre su paradero. Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que pudiera ser víctima de la comisión de un delito.
Teresa de Jesús Morales Ontiveros
Fecha de hechos: 19/Noviembre/2025
Fecha de denuncia: 20/Noviembre/2025
Edad: 38 años
Estatura: 1.63 metros
Complexión: Mediana
Cabello: Largo, lacio, color negro
Tez: Morena clara
Ojos: Mediana, color café oscuro
Cejas: Pobladas
Boca: Mediana
Labios: Medianos
Señas particulares: Lunar en el antebrazo izquierdo de color oscuro
Vestimenta: Pantalón color azul marino y Body color blanco