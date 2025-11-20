$!Busca a Herminia Guadalupe y a Teresa de Jesús, desaparecidas en Mazatlán

MAZATLÁN._ Herminia Guadalupe Rivera Rendón, de 53 años, y Teresa de Jesús Morales Ontiveros, de 38 años; se encuentran desaparecidas desde la noche del pasado miércoles 19 de noviembre, cuando fueron vistas por última vez en un domicilio de la colonia Palos Prietos, en este puerto, informó la Fiscalía General de Sinaloa.

Tras sus desapariciones, la FGE activó el Protocolo Alba este jueves 20 de noviembre, con los reportes PASIN/132/2025 y PASIN/131/2025, respectivamente, para localizarlas, por lo que pide la ayuda de todos.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas pone a disposición de todos los siguientes número para cualquier dato que ayude a la localización de ambas mujeres.