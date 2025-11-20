Seguridad
Busca a Herminia Guadalupe y a Teresa de Jesús, desaparecidas en Mazatlán

Se encontraban en un domicilio de la colonia Palos Prietos, informó la Fiscalía General de Sinaloa, quien activó el Protocolo Alba
20/11/2025 19:50
MAZATLÁN._ Herminia Guadalupe Rivera Rendón, de 53 años, y Teresa de Jesús Morales Ontiveros, de 38 años; se encuentran desaparecidas desde la noche del pasado miércoles 19 de noviembre, cuando fueron vistas por última vez en un domicilio de la colonia Palos Prietos, en este puerto, informó la Fiscalía General de Sinaloa.

Tras sus desapariciones, la FGE activó el Protocolo Alba este jueves 20 de noviembre, con los reportes PASIN/132/2025 y PASIN/131/2025, respectivamente, para localizarlas, por lo que pide la ayuda de todos.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas pone a disposición de todos los siguientes número para cualquier dato que ayude a la localización de ambas mujeres.

800-890-90-92

(667) 715-55-88

Herminia Guadalupe Rivera Rendón

Fecha : 20/11/2025

Fecha de hechos: 19/noviembre/2025

Fecha de denuncia: 20/noviembre/2025

Lugar de hechos: Mazatlán, Sinaloa

Sexo: Mujer

Nacionalidad: Mexicana

Edad: 53 años

Estatura: 1.57 metros

Complexión: Robusta

Cabello: Largo, lacio, color castaño claro

Tez: Clara

Ojos: Medianos, color café claro

Cejas: Semipobladas

Boca: Chica

Labios: Delgados

Nariz: Mediana

Señas particulares: Tiene una verruga en el cuello al costado derecho de color blanca y una cicatriz en la pantorrilla izquierda por mordida.

Vestimenta: Blusa con rayas color negras y short color negro.

Resumen de hechos: Menciona la denunciante, que la última vez que se le vio, fue el día 19 de noviembre de 2025, en el domicilio ubicado en la Colonia Palos Prietos, Mazatlán, Sinaloa, y hasta la fecha, no se tiene más datos sobre su paradero. Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que pudiera ser víctima de la comisión de un delito.

Teresa de Jesús Morales Ontiveros

Fecha de hechos: 19/Noviembre/2025

Fecha de denuncia: 20/Noviembre/2025

Lugar de hechos: Mazatlán, Sinaloa

Sexo: Mujer

Nacionalidad: Mexicana

Edad: 38 años

Estatura: 1.63 metros

Complexión: Mediana

Cabello: Largo, lacio, color negro

Tez: Morena clara

Ojos: Mediana, color café oscuro

Cejas: Pobladas

Boca: Mediana

Labios: Medianos

Nariz: Mediana

Señas particulares: Lunar en el antebrazo izquierdo de color oscuro

Vestimenta: Pantalón color azul marino y Body color blanco

Resumen de hechos: Menciona la denunciante, que la última vez que se le vio, fue el día 19 de noviembre de 2025, en el domicilio ubicado en la Colonia Palos Prietos, Mazatlán, Sinaloa, y hasta la fecha, no se tiene más datos sobre su paradero. Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que pudiera ser víctima de la comisión de un delito.

