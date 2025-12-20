Busca FGE a ex militar tras asesinato de mujer en Los Mochis; existía orden de restricción activa

LOS MOCHIS, Ahome._ Elementos de la Fiscalía General del Estado desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a un hombre, de ocupación ex militar, señalado como el presunto responsable de la muerte de Rosenda “M”, cuyo cuerpo fue localizado el viernes dentro de un vehículo en el estacionamiento del Hospital IMSS-Bienestar.

Como parte de los datos de la investigación, indican que la víctima contaba con una orden de restricción vigente contra su ex pareja, derivada de denuncias previas por violencia familiar ante las autoridades correspondientes.

La Vicefiscalía Zona Norte confirmó que la causa del deceso fue un impacto de proyectil de arma de fuego en la frente. Los peritos determinaron que la muerte ocurrió horas antes del hallazgo.

El cuerpo yacía sin vida dentro de un automóvil Nissan, línea March, el cual se encontraba en el estacionamiento del Hospital IMSS-Bienestar sobre el bulevar Macario Gaxiola; la víctima tenía la cabeza cubierta con una prenda de color negro.

La evidencia sugiere que el ataque sucedió en un punto distinto y el vehículo fue trasladado posteriormente al lugar del hallazgo.

Rosenda, de 38 años, trabajaba en una ferretería. Al no presentarse a su jornada a las 08:00 horas, familiares iniciaron el rastreo de su teléfono celular.

La ubicación del dispositivo llevó a los allegados hasta el estacionamiento del nosocomio, donde ubicaron el automóvil alrededor de las 14:00 horas.

Paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome acudieron al sitio y corroboraron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Tras el resguardo de la escena por parte de los elementos de la Policía de Investigación y Servicios Periciales, las corporaciones de seguridad instalaron filtros de revisión en las salidas de la ciudad.

La hipótesis de las autoridades apunta a que el sospechoso pudo huir hacia la zona serrana tras cometer el crimen por lo cual el individuo permanece en calidad de prófugo.

La empresa de Ferretería donde laboraba la víctima confirmó el deceso de su colaboradora publicando una esquela en sus redes digitales lamentando su perdida.

A las 22:00 horas del viernes, el cuerpo de Rosenda aún permanecía en una funeraria local a la espera de la liberación por parte del Ministerio Público para posteriormente brindarle los servicios funerarios.