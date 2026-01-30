Busca Gabinete de Seguridad a 10 mineros desaparecidos en Concordia

TIJUANA, BC. _ El Gabinete de Seguridad Federal no detendrá las labores de localización de los 10 trabajadores de una empresa minera que fueron privados de la libertad en el municipio de Concordia, afirmó Omar García Harfuch.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que se trabaja en coordinación con el Gobierno de Sinaloa para dar con el paradero de los empleados de la compañía canadiense, de quienes no se tiene rastro desde el pasado 24 de enero.

“Estamos ya en coordinación con el Estado. Primero, decirles a las familias de las víctimas que todo el Gabinete de Seguridad, por instrucciones de la Presidenta, no vamos a parar en su búsqueda. Estamos en búsqueda todas las instituciones del Gabinete de Seguridad y ya estamos participando también en la investigación”, sostuvo el funcionario durante la conferencia matutina del Gobierno de México.

García Harfuch indicó que, según los reportes preliminares, no existían amenazas previas ni antecedentes de agresiones contra el personal. No obstante, precisó que en la zona de los hechos opera una célula delictiva liderada por un objetivo que ya tienen identificado.

Aunque no especificó el número de efectivos, el secretario subrayó que se mantiene un fuerte despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, reforzado recientemente por el Ejército Mexicano para intensificar la búsqueda en la región serrana.