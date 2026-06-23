Busca SSPM localizar a familiares de persona extraviada en calles de Pradera Dorada 5, en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Departamento de Programas Preventivos, solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de una persona extraviada que actualmente permanece bajo resguardo en las instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana.

A través de un comunicado, la SSPM informó que de acuerdo con el reporte, se trata de un hombre de entre 30 y 35 años de edad, quien presuntamente presenta problemas del habla y fue localizado caminando desorientado en calles del fraccionamiento Pradera Dorada 5.

Vecinos del sector dieron aviso a las autoridades preventivas, quienes realizaron el traslado al área correspondiente para brindarle atención. La dependencia informó que el hombre recibió valoración médica, hidratación, alimentación y resguardo, mientras continúan las acciones para ubicar a sus familiares.

Las personas que cuenten con información pueden acudir al Centro de Seguridad Ciudadana, ubicado sobre Boulevard Antonio Toledo Corro, en la colonia Huertos Familiares, o comunicarse al teléfono 669 232 8644, correspondiente al Departamento de Programas Preventivos.