$!Buscadoras pegan fichas en colonias de Mazatlán; denuncian un año sin avances en caso de desaparecido

MAZATLÁN. _ Integrantes del colectivo de buscadoras “Mi Alma te sigue buscando” realizaron este jueves una jornada de pega de fichas de personas desaparecidas en distintos asentamientos de Mazatlán, con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBPD).

Durante la mañana, las participantes colocaron fichas en postes de la red eléctrica en los fraccionamientos Villas del Rey, Esmeralda, Los Sauces y en la colonia Salvador Allende, como parte de las acciones de visibilización.