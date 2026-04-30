$!Buscadoras pegan fichas en colonias de Mazatlán; denuncian un año sin avances en caso de desaparecido

MAZATLÁN. _ Integrantes del colectivo de buscadoras “Mi Alma te sigue buscando” realizaron este jueves una jornada de pega de fichas de personas desaparecidas en distintos asentamientos de Mazatlán, con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBPD).
Durante la mañana, las participantes colocaron fichas en postes de la red eléctrica en los fraccionamientos Villas del Rey, Esmeralda, Los Sauces y en la colonia Salvador Allende, como parte de las acciones de visibilización.
La actividad contó con el apoyo de personal de la CEBPD, mientras que elementos de la Policía Estatal y efectivos de Marina brindaron seguridad a lo largo del recorrido.
De acuerdo con integrantes del colectivo, la jornada también tuvo como propósito señalar que se cumple un año de la desaparición de Marco Ernesto Aguilar Vargas, caso que, aseguran, permanece sin avances en la investigación.
“A la ciudadanía le pedimos que nos apoyen y respeten las fichas. Para muchos puede ser solo una hoja, pero para nosotros representa una esperanza de vida”, expresó María Elizabeth, quien busca a su hijo Jesús Alberto, desaparecido desde hace 10 meses.