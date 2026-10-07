$!Buscadoras reportan fosa con restos en Las Víboras y esperan casi 20 horas por autoridades

CULIACÁN. _ Integrantes del colectivo de personas buscadoras Madres en Lucha por su Regreso a Casa localizaron una fosa clandestina con restos humanos cerca de la comunidad de Las Víboras, en Culiacán.
El hallazgo fue reportado por las buscadoras alrededor de las 16:30 horas del martes 6 de octubre. Sin embargo, fue hasta cerca del mediodía de este miércoles 7 de octubre cuando autoridades de seguridad acudieron al sitio para resguardar la zona.
La búsqueda se realizó con base en información relacionada con una fosa localizada en el sector en 2017, de acuerdo con lo señalado por el colectivo.
La lideresa de Madres en Lucha por su Regreso a Casa, Reynalda Pulido Chavira, indicó que todavía no es posible determinar a cuántas personas corresponden los restos encontrados.
Por ello, será necesario esperar a los trabajos de procesamiento y a las diligencias de las autoridades para establecer la cantidad de restos localizados y avanzar en su posible identificación.
El lugar quedó bajo resguardo de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes.