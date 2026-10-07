$!Buscadoras reportan fosa con restos en Las Víboras y esperan casi 20 horas por autoridades

CULIACÁN. _ Integrantes del colectivo de personas buscadoras Madres en Lucha por su Regreso a Casa localizaron una fosa clandestina con restos humanos cerca de la comunidad de Las Víboras, en Culiacán.

El hallazgo fue reportado por las buscadoras alrededor de las 16:30 horas del martes 6 de octubre. Sin embargo, fue hasta cerca del mediodía de este miércoles 7 de octubre cuando autoridades de seguridad acudieron al sitio para resguardar la zona.