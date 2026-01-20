$!Buscan a Adelina Romina, de 16 años, quien salió de su casa en El Colorado, Ahome y ya no regreso

De acuerdo con la denuncia interpuesta el durante el día de ayer ante la Vicefiscalía Regional Zona Norte, se dijo que la menor salió de su domicilio el fin de semana y ya no regresó. Al perderse toda comunicación vía telefónica y no tener noticias de ella, sus familiares solicitaron la intervención de la autoridad, temiendo que su integridad física esté en peligro o pueda ser víctima de la comisión de un delito.

LOS MOCHIS.- La angustia y desesperación invade a una familia del campo pesquero El Colorado pues desde el pasado sábado 17 de enero de 2026, desconocen el paradero de Adelina Romina Atondo Meza, una adolescente de apenas 16 años de edad quien se encuentra en calidad de desaparecida por lo cual las autoridades estatales han desplegado un protocolo de búsqueda inmediato.

Tras el reporte de la desaparición, se activó la Alerta Amber Sinaloa con el folio AASIN/14/2026. Las autoridades solicitan a la población de Ahome y del norte del estado prestar atención a las siguientes características para su identificación:

- Estatura: 1.72 metros (alta).

- Complexión: Regular / Mediana.

- Tez: Morena clara.

- Señas particulares: Hoyuelos visibles en ambas mejillas al sonreír o hablar.

- Vestimenta: Al momento de desaparecer portaba pantalón de mezclilla azul, una sudadera color negro y calzado tipo tenis-bota color negro.

Por otro lado, la Dirección de Apoyo a Búsquedas de Personas Desaparecidas de Ahome, encabezada por Dulcina Parra, así como los colectivos de búsqueda, han puesto a disposición varias líneas telefónicas para recibir cualquier información que lleve a su paradero, cualquier información es de suma importancia.

- Emergencias: 911.

- Oficina Municipal de Apoyo: 6688-16-40-63 y 6682-65-49-10.

- Rastreadoras de El Fuerte: 698-112-7691.

- Fiscalía Especializada: 668-818-3990 y 667-715-5588.

Se le hace un atento llamado a la ciudadanía para compartir la ficha oficial de la Alerta Amber y reportar cualquier dato el cual puede ser de manera anónima.