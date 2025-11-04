Buscan a Adilene Guadalupe, desaparecida en la colonia Urías de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Adilene Guadalupe Visaiz López, de 38 años de edad, fue reportada como desaparecida en la colonia Urías, en Mazatlán, desde el pasado lunes 3 de noviembre.

De acuerdo con familiares, la mujer fue vista por última vez alrededor de las 13:00 horas, cuando salió de su domicilio para realizar un retiro en una tienda de conveniencia ubicada sobre la calle Tráfico, en la misma colonia.

Tras perder contacto con ella, familiares y amigos iniciaron una campaña de búsqueda y difundieron su caso en redes sociales, solicitando el apoyo de la ciudadanía para obtener información que ayude a localizarla.

Al momento de su desaparición, Adilene Guadalupe vestía una blusa blanca con estampado de colores, pants gris, tenis blancos y portaba una mini mochila azul.

Cualquier información que contribuya a su ubicación puede proporcionarse a los números de emergencia 911, 800 890 90 92 o 667 716 70 90, destinados a reportes de personas desaparecidas.