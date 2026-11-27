SALVADOR ALVARADO._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una Alerta Amber para localizar a Reyna Maryana Cervantes Ramírez, de 14 años, quien desapareció el pasado 20 de noviembre en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado.

De acuerdo con el reporte emitido este viernes 27 de noviembre, la adolescente salió de su domicilio en la ciudad de Guamúchil y, hasta el momento, se desconoce su paradero.