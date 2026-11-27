SALVADOR ALVARADO._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una Alerta Amber para localizar a Reyna Maryana Cervantes Ramírez, de 14 años, quien desapareció el pasado 20 de noviembre en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado.
De acuerdo con el reporte emitido este viernes 27 de noviembre, la adolescente salió de su domicilio en la ciudad de Guamúchil y, hasta el momento, se desconoce su paradero.
La Fiscalía advirtió que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, debido a que podría ser víctima de la comisión de un delito.
Reyna Maryana mide aproximadamente 1.40 metros, es de complexión mediana, tez morena clara, tiene cabello corto y negro, ojos color café oscuro y una cicatriz en una ceja. Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.
La Fiscalía solicitó la colaboración de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayude a localizarla, a través de los teléfonos de Alerta Amber Sinaloa: 800 890 9092 y 667 715 5588.