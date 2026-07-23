$!Buscan a adolescente de 17 años desaparecido en Mazatlán desde el 4 de julio

MAZATLÁN. _ A casi tres semanas de que se perdiera el contacto con él, la Fiscalía General del Estado (FGE) activó la Alerta Amber para la localización de Wulliam Francisco Valenzuela Quiñones, menor de 17 años de edad visto por última vez el pasado 4 de julio en el municipio de Mazatlán.

De acuerdo con el reporte oficial, formalizado mediante denuncia interpuesta ante las autoridades este jueves 23 de julio, el adolescente salió de su domicilio ubicado en la colonia Jesús García sin que desde entonces se tengan datos sobre su paradero.

La ficha de búsqueda describe a Wulliam Francisco como un joven de tez blanca, complexión delgada, estatura de 1.70 metros, cabello corto, lacio y de color castaño. Como seña particular destacada, la autoridad señala que cuenta con un tatuaje en el antebrazo izquierdo.

El día de su desaparición vestía una camisa tipo polo color negro, pantalón de mezclilla azul, huaraches de plástico blancos con rayas azules y una cachucha negra.