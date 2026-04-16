$!Buscan a Adriana, agente de la Policía Municipal de Navolato reportada como desaparecida

Una agente activa de la Policía Municipal de Navolato fue reportada como desaparecida, por lo que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para su localización.

Se trata de Adriana Camacho Cuadras, de 35 años de edad, quien de acuerdo con la ficha oficial fue vista por última vez el 15 de abril en la localidad de Caimancito, perteneciente a Navolato.

Desde entonces no se tienen más datos sobre su paradero, por lo que las autoridades consideran que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que podría ser víctima de la comisión de un delito.

La denuncia formal por su desaparición fue presentada el 16 de abril, fecha en la que también se emitió la alerta de búsqueda correspondiente.