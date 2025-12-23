$!Buscan a Adriana y Andrea, menores desaparecidas en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó los protocolos de Alerta Amber para localizar a las menores Adriana y Andrea Arredondo Murguía, de 5 y 8 años de edad respectivamente, quienes se encuentran desaparecidas desde hace un año en este puerto.

De acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas, el último contacto que se tuvo con las niñas fue el 22 de noviembre de 2024. Según el resumen de los hechos, ambas habitaban con su madre en un domicilio ubicado en la colonia Urbivilla del Real, en Mazatlán.

Adriana tiene 5 años de edad, mide1.08 metros, es de complexión delgada, tez morena clara y cabello largo color castaño.

Por su parte, Andrea, de 8 años, mide 1.38 metros, es de complexión delgada, tez morena clara y ojos grandes color café claro.

En ambos casos, la autoridad ministerial señaló que se desconoce la vestimenta que portaban al momento de su desaparición. La Fiscalía subrayó que la integridad de las menores se considera en riesgo, toda vez que podrían ser víctimas de la comisión de un delito.