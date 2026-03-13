$!Buscan a adulto mayor de 78 años que cayó a canal de riego en Otameto, Navolato

NAVOLATO. _ Un adulto mayor se encuentra desaparecido tras caer accidentalmente a un canal de riego en la comunidad de Otameto, perteneciente a la sindicatura de Bachimeto, la noche del jueves.

Se trata de Mario, de 78 años y de acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el hombre caminaba a la orilla del afluente cuando perdió el equilibrio y cayó al agua. Una persona que presenció el incidente intentó seguirlo por varios metros mientras la corriente lo arrastraba; sin embargo, el adulto mayor se sumergió y no volvió a salir a la superficie.