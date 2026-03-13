$!Buscan a adulto mayor de 78 años que cayó a canal de riego en Otameto, Navolato

NAVOLATO. _ Un adulto mayor se encuentra desaparecido tras caer accidentalmente a un canal de riego en la comunidad de Otameto, perteneciente a la sindicatura de Bachimeto, la noche del jueves.
Se trata de Mario, de 78 años y de acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el hombre caminaba a la orilla del afluente cuando perdió el equilibrio y cayó al agua. Una persona que presenció el incidente intentó seguirlo por varios metros mientras la corriente lo arrastraba; sin embargo, el adulto mayor se sumergió y no volvió a salir a la superficie.
Tras recibir el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos de Navolato iniciaron las labores de rastreo desde las primeras horas de este viernes. Los rescatistas extendieron las acciones de búsqueda hacia los poblados cercanos y consideran ampliar el radio de inspección sobre la carretera Navolato - Altata, con dirección al rancho Lo de Reyes, ante la posibilidad de que el cuerpo haya sido desplazado por el flujo del agua.
Hasta el momento las autoridades de rescate mantienen activo el operativo de localización en la zona.