$!Buscan a adulto mayor desaparecido desde noviembre en Costa Rica

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el adulto mayor mide aproximadamente 1.70 metros, es de tez blanca y complexión media. Tiene el rostro ovalado, ojos cafés claros, nariz grande y cabello lacio, corto y cano.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a José María Félix Félix, de 82 años, quien permanece desaparecido desde el 17 de noviembre de 2025, cuando fue visto por última vez en la sindicatura de Costa Rica.

Entre sus señas particulares se encuentra una cicatriz en el lado derecho de la cabeza, derivada de un accidente. Además, la Comisión señaló que únicamente conserva los dientes frontales y que no tiene tatuajes.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla y camisa de botones de manga larga en color azul verde y se encontraba descalzo.

La autoridad estatal indicó que hasta el momento se desconoce el paradero de José María Félix Félix, por lo que pidió a cualquier persona que cuente con información que pueda ayudar a localizarlo comunicarse al 667 184 1256 o al correo cebpdb@sinaloa.gob.mx.