$!Buscan a Aitnic Yukei, joven desaparecida en Colonia 10 de Mayo, en Culiacán

La Fiscalía General del Estado giró una ficha de búsqueda mediante el Protocolo Alba tras la desaparición de la joven Aitnic Yukei Ceballos Uribe, de 19 años, en Culiacán.

De acuerdo con la alerta, fue vista por última ocasión este jueves 16 de abril, alrededor de las 7:00 horas, cuando salió de su domicilio de la Colonia 10 de Mayo, en la capital.

Entre sus rasgos físicos, mide 1.60 metros, tez clara y es de complexión mediana, además de tener cabello largo y ondulado de color café oscuro, ojos chicos también en tono café oscuro y cejas semi pobladas.