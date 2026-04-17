$!Buscan a Aitnic Yukei, joven desaparecida en Colonia 10 de Mayo, en Culiacán

La Fiscalía General del Estado giró una ficha de búsqueda mediante el Protocolo Alba tras la desaparición de la joven Aitnic Yukei Ceballos Uribe, de 19 años, en Culiacán.
De acuerdo con la alerta, fue vista por última ocasión este jueves 16 de abril, alrededor de las 7:00 horas, cuando salió de su domicilio de la Colonia 10 de Mayo, en la capital.
Entre sus rasgos físicos, mide 1.60 metros, tez clara y es de complexión mediana, además de tener cabello largo y ondulado de color café oscuro, ojos chicos también en tono café oscuro y cejas semi pobladas.
Como señas particulares para facilitar su ubicación, cuenta con una cicatriz de aproximadamente 0.5 centímetros en el lado derecho de la nariz, así como un lunar tipo mancha de color café oscuro de unos 6 centímetros en la parte baja del abdomen.
En el momento de su desaparición, la joven vestía una playera negra, pantalón blanco y tenis de color gris con detalles en amarillo, también portaba unos audífonos grandes de color lila y cargaba una mochila negra.
Para aportar cualquier información que ayude a su localización, se disponen los números 800-890-90-92 y 6677-15-55-88, de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.