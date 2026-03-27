Seguridad
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Alerta Amber

Buscan a Alejandra, adolescente de 17 años desaparecida en Culiacán

La Fiscalía de Sinaloa señala que la menor fue vista por última vez el pasado 24 de marzo en la colonia Lombardo Toledano
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/03/2026 21:23
27/03/2026 21:23

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda, bajo el protocolo Alerta Amber, para localizar a Alejandra Elenes Sagaste, de 17 años de edad, desaparecida en Culiacán.

Según el reporte, la última localización de la joven fue en la colonia Lombardo Toledano, en la capital sinaloense, y desde el pasado 24 de marzo se desconoce su ubicación.

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Como características aportadas, la menor mide 1.60 metros de estatura, es de complexión mediana y tez morena clara.

Tiene el cabello medio, ondulado y de color castaño oscuro; ojos chicos de color café oscuro, cejas pobladas, boca mediana, labios gruesos y nariz mediana y ancha.

Como seña particular, presenta una cicatriz en la ceja derecha de 4 centímetros. Al momento de su desaparición, vestía un suéter color negro y pantalón negro.

La Fiscalía pone a disposición los números 800 890 9092 y 667 715 5588, para cualquier información que aporte en su búsqueda.

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