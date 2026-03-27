$!Buscan a Alejandra, adolescente de 17 años desaparecida en Culiacán

Según el reporte, la última localización de la joven fue en la colonia Lombardo Toledano, en la capital sinaloense, y desde el pasado 24 de marzo se desconoce su ubicación.

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda, bajo el protocolo Alerta Amber, para localizar a Alejandra Elenes Sagaste, de 17 años de edad, desaparecida en Culiacán.

Como características aportadas, la menor mide 1.60 metros de estatura, es de complexión mediana y tez morena clara.

Tiene el cabello medio, ondulado y de color castaño oscuro; ojos chicos de color café oscuro, cejas pobladas, boca mediana, labios gruesos y nariz mediana y ancha.

Como seña particular, presenta una cicatriz en la ceja derecha de 4 centímetros. Al momento de su desaparición, vestía un suéter color negro y pantalón negro.

La Fiscalía pone a disposición los números 800 890 9092 y 667 715 5588, para cualquier información que aporte en su búsqueda.