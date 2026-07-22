$!Buscan a América Patricia, desaparecida en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para la localización de América Patricia Toledo Benítez, de 27 años de edad, quien de quien se desconoce su paradero desde el pasado 19 de julio de 2026 en el municipio de Mazatlán.

De acuerdo con el reporte oficial, formalizado ante las autoridades este 22 de julio, la última vez que se le vio fue en la colonia Azteca, ubicada en el puerto de Mazatlán, sin que hasta el momento se tengan más datos sobre su ubicación.

Las características físicas de la joven corresponden a una estatura de 1.54 metros, complexión robusta, tez morena clara, cabello lacio, largo y de color negro. Sus ojos son medianos de color café oscuro, cejas semipobladas, boca chica, labios delgados y nariz chica. Como seña particular, cuenta con un lunar en la ceja derecha. Al momento de su desaparición vestía una blusa blanca y una falda color negro.