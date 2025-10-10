Buscan a Ana Alejandra, desaparecida desde el 2024 en Ahome

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó el Protocolo Alba para localizar a Ana Alejandra Serrano Pérez, de 38 años de edad, quien se encuentra en calidad de desaparecida desde agosto de 2024 en el municipio de Ahome.

De acuerdo con el reporte oficial, la última vez que fue vista la mujer, de nacionalidad mexicana, fue el día 3 de agosto el año pasado en su domicilio ubicado en el Fraccionamiento Pradera de Villa, en Los Mochis, Ahome.

La FGE considera que la integridad de Ana Alejandra podría encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito, por lo que se ha emitido su ficha de búsqueda.

Ana Alejandra mide 1.60 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena clara, tiene cabello largo, lacio y color negro. Sus ojos son medianos de color café claro, cejas delgadas, boca mediana y labios delgados.

Como señas particulares, tiene tatuajes: uno en un dedo de la mano izquierda con la imagen de un ancla, otro en el pie izquierdo con la imagen de dos pies y el nombre de “Tadeo Alexander Felix Rocha”, y un tercero en la mano izquierda con el nombre de “German”.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas puso a disposición de la ciudadanía los números 800-890-90-92 y (667) 715-55-88 para cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.