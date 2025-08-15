Buscan a Antony Cruz, desaparecido en Villa Unión

MAZATLÁN. _ Colectivos de búsqueda solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a Antony Cruz Ramírez Sánchez, joven reportado como desaparecido desde el pasado 19 de junio de 2025.

De acuerdo con la ficha emitida por el colectivo Rastreadores de Mazatlán, Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos A.C., la última vez que se le vio fue alrededor de las 19:30 horas en la colonia Flor de Mayo, perteneciente a la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán. Desde entonces se desconoce su paradero.

Antony vestía una playera roja, pantalón de mezclilla negro y tenis negros. Entre sus señas particulares destacan perforación en el lóbulo de la oreja derecha, cicatriz en la mejilla del mismo lado y raspaduras en el brazo izquierdo. Además, cuenta con varios tatuajes: un beso en tinta roja, la leyenda “Vanesa”, números romanos, la palabra “Jajaja” en el cuello, la leyenda “Tizayana” en el pecho, una cruz, líneas con venas en el pecho y una figura en la mano.

Familiares y el colectivo piden que cualquier información que ayude a dar con su paradero sea reportada al número telefónico 669 247 6738.