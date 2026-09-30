$!Buscan a Areli Karolina, de 15 años, desaparecida en Salvador Alvarado

SALVADOR ALVARADO. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el protocolo Alerta Amber para la localización de Areli Karolina Villarreal Cruz, una menor de 15 años de edad de quien se desconoce su paradero en el municipio de Salvador Alvarado.

De acuerdo con el reporte, la adolescente fue vista por última vez el pasado 25 de septiembre de 2026 al salir de su vivienda ubicada en la colonia Satélite, en la ciudad de Guamúchil. No obstante, la denuncia formal ante las autoridades se interpuso el 29 de septiembre, fecha a partir de la cual se formalizó la búsqueda institucional.

Las autoridades estiman que la integridad de la joven pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que se contempla la posibilidad de que sea víctima de algún delito. Al momento del hecho se desconocía la ropa que vestía.

Areli Karolina mide 1.55 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena y tiene el cabello largo, lacio, de color castaño. Entre los rasgos faciales detallados en el expediente destacan sus ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados y nariz mediana, sin que presente señas particulares.