$!Buscan a Arlin Angélica tras desaparecer en Mazatlán hace tres días

MAZATLÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para dar con el paradero de Arlin Angélica Sánchez López, de 35 años de edad, quien fue reportada como desaparecida a inicios de esta semana en el municipio de Mazatlán.

De acuerdo con el reporte, la última vez que se le vio fue el martes 2 de junio de 2026. Ese mismo día, familiares interpusieron la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público debido a que se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito.

Arlin Angélica mide 1.67 metros, es de complexión robusta, tez morena clara y tiene el cabello corto, lacio y de color castaño oscuro. Como seña particular, la ficha técnica destaca una cicatriz de aproximadamente tres centímetros en el entrecejo.