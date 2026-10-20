$!Buscan a Carla Viviana y Jadiel Baruch, adolescentes desaparecidos Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó dos protocolos de Alerta Amber para la localización de los adolescentes Carla Viviana Sánchez Villaverde, de 17 años, y Jadiel Baruch Mora Garza, de 16 años, quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado sábado 17 de octubre en Culiacán.

De acuerdo con las fichas, los dos menores fueron vistos por última vez alrededor de las 20:50 horas, cuando salieron de un inmueble ubicado en la colonia Lombardo Toledano. Desde ese momento se perdió todo contacto con ellos, por lo que las familias acudieron a formalizar la denuncia el lunes 19 de octubre.

Carla Viviana Sánchez Villaverde es de complexión mediana, mide 1.61 metros, tiene tez clara y cabello corto, lacio, de color castaño obscuro. Cuenta con ojos grandes de tono café claro y tiene como seña particular una cicatriz en el lado izquierdo de la nariz. El día de los hechos vestía blusa blanca, pantalón de mezclilla y tenis blancos.