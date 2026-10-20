$!Buscan a Carla Viviana y Jadiel Baruch, adolescentes desaparecidos Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó dos protocolos de Alerta Amber para la localización de los adolescentes Carla Viviana Sánchez Villaverde, de 17 años, y Jadiel Baruch Mora Garza, de 16 años, quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado sábado 17 de octubre en Culiacán.
De acuerdo con las fichas, los dos menores fueron vistos por última vez alrededor de las 20:50 horas, cuando salieron de un inmueble ubicado en la colonia Lombardo Toledano. Desde ese momento se perdió todo contacto con ellos, por lo que las familias acudieron a formalizar la denuncia el lunes 19 de octubre.
Carla Viviana Sánchez Villaverde es de complexión mediana, mide 1.61 metros, tiene tez clara y cabello corto, lacio, de color castaño obscuro. Cuenta con ojos grandes de tono café claro y tiene como seña particular una cicatriz en el lado izquierdo de la nariz. El día de los hechos vestía blusa blanca, pantalón de mezclilla y tenis blancos.
Por su parte, Jadiel Baruch Mora Garza mide 1.79 metros de estatura, es de complexión delgada, tez clara y cabello corto castaño obscuro. Sus ojos son de color verde y entre sus señas particulares destacan dos cicatrices en la mano derecha, lunares en la espalda y un tatuaje con la figura de una calavera en el dorso de la mano izquierda. Vestía una playera roja, pantalón de mezclilla y tenis blancos.
El órgano procurador de justicia señaló que la integridad de ambos adolescentes se considera en riesgo, toda vez que pueden ser víctimas de la comisión de un delito. Para proporcionar cualquier información que contribuya a dar con su paradero, las autoridades mantienen habilitadas las líneas telefónicas (800) 890-90-92 y (667) 715-55-88.