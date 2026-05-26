$!Buscan a Carlos Javier; desapareció en Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN. _ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda para la localización de Carlos Javier Díaz Beltrán, de 53 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 12 de mayo de 2026 en la sindicatura de Costa Rica, perteneciente al municipio de Culiacán.

De acuerdo con la información, Díaz Beltrán fue visto por última vez alrededor de las 15:00 horas en la localidad del Nuevo Centro de Población Ejidal el 30. Al momento de su desaparición, vestía una playera de manga larga en colores negro, azul y blanco con la insignia de la ruta San Ignacio, un pantalón de mezclilla de color oscuro, botas de color café y una gorra azul.

Como señas particulares, Carlos Javier es de tez blanca, complexión robusta, cara ovalada, ojos medianos de color azul y cabello lacio de tono castaño oscuro. Asimismo, cuenta con un tatuaje en el brazo derecho con el diseño del “árbol de la vida”.

Sus familiares han difundido también las especificaciones del vehículo pickup color rojo modelo 2006 en el que presuntamente circulaba el momento de su desaparición, cuyas placas de circulación corresponden a la matrícula UK95118, con el número de serie 93CXM80236C167761.