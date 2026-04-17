$!Buscan a César Augusto, desaparecido en Mazatlán

MAZATLÁN._ Familiares buscan a César Augusto Vázquez Santiago, de 28 años, quien se encuentra desaparecido en Mazatlán desde el domingo 12 de abril.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa del Gobierno del Estado emitió la Cédula: RZS-0142-2026 por la desaparición del joven.

En la cédula se informa que César Augusto fue visto por última vez el pasado domingo, siendo aproximadamente a las 20:00 horas que se tuvo comunicación vía telefónica y se encontraba en Mazatlán, Sinaloa.

Se desconoce su paradero actual hasta este momento.