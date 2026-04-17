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Búsqueda

Buscan a César Augusto, desaparecido en Mazatlán

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa informó que el joven de 28 años fue visto por última vez el 12 de abril
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
17/04/2026 21:49
17/04/2026 21:49

MAZATLÁN._ Familiares buscan a César Augusto Vázquez Santiago, de 28 años, quien se encuentra desaparecido en Mazatlán desde el domingo 12 de abril.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa del Gobierno del Estado emitió la Cédula: RZS-0142-2026 por la desaparición del joven.

En la cédula se informa que César Augusto fue visto por última vez el pasado domingo, siendo aproximadamente a las 20:00 horas que se tuvo comunicación vía telefónica y se encontraba en Mazatlán, Sinaloa.

Se desconoce su paradero actual hasta este momento.

$!Buscan a César Augusto, desaparecido en Mazatlán

Cualquier información referente a esta persona, se solicita llamar al 669 327 8424 o escribrir a cebpd@sinaloa.gob.mx


CARACTERÍSTICAS

Estatura: 1.68 metros aproximadamente

Tez: Moreno clara

Complexión: Mediana

Cara: Ovalada

Ojos: Chicos, negros, rasgados

Nariz: Respingada

Cabello: Ondulado, negro, mediano

Frente: Amplia

Boca: Mediana, labios regulares

Cejas: Semipoblada

Ropa: Se desconoce

Señas Particulares: Lunar en la mejilla izquierda

Tatuajes: Ninguno

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