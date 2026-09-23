$!Buscan a César Daniel, menor desaparecido desde hace 8 meses en Navolato

De acuerdo con la ficha de búsqueda Alerta Amber, generada este 23 de septiembre, el joven fue visto por última ocasión el 9 de enero en la Cofradía de la Loma.

César Daniel Mazo Garzón, un menor de 17 años, fue reportado como desaparecido ante la Fiscalía General del Estado, tras desconocer de su paradero desde hace ocho meses en Navolato.

Al momento de su extravío, vestía una playera color negra, pants negro y tenis negros; como señas particulares, tiene un lunar en la mejilla del lado izquierdo de color negro, una cicatriz en la parte baja de la espalda y otras cicatrices en sus brazos.

En cuanto a sus características físicas, César Daniel mide aproximadamente 1.65 metros, es de complexión mediana, tez morena clara, y posee cabello corto, ondulado y de color castaño oscuro, con ojos medianos de color café claro, boca mediana, labios medianos y una nariz mediana.

Las autoridades de Alerta Amber Sinaloa solicitan el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayude a dar con su ubicación, poniendo a disposición de la población las líneas telefónicas 800 890 9092 y 667 715 5588.