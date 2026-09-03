$!Buscan a Christian Iveth, desaparecida desde el 27 de agosto en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para la búsqueda y localización de Christian Iveth Cebreros Román, de 43 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 27 de agosto de 2026 en el municipio de Culiacán.
De acuerdo con el reporte oficial, la denuncia por su desaparición se formalizó ante el ministerio público el 2 de septiembre de 2026 por sus familiares, señalando que la última vez que se le vio fue en un domicilio ubicado en la colonia República Mexicana.
Christian Iveth es de nacionalidad mexicana, mide 1.84 metros de estatura, es de complexión robusta, tez clara y tiene el cabello de longitud media, lacio y de color café claro. Sus ojos son grandes de color café claro, sus cejas son semi pobladas, su boca mediana con labios delgados y nariz mediana ancha.
Como señas particulares para su identificación, cuenta con una cicatriz en la frente y un tatuaje en la espalda baja con el nombre “DANIELA”. Al momento de su desaparición vestía una blusa color blanco, pantalón azul claro y tenis negros.
Las autoridades consideran que la integridad física de Christian Iveth pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. Para brindar cualquier información que ayude a dar con su paradero, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas puso a disposición de la ciudadanía los números telefónicos 800-890-90-92 y (667) 715-55-88.