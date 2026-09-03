$!Buscan a Christian Iveth, desaparecida desde el 27 de agosto en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para la búsqueda y localización de Christian Iveth Cebreros Román, de 43 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 27 de agosto de 2026 en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con el reporte oficial, la denuncia por su desaparición se formalizó ante el ministerio público el 2 de septiembre de 2026 por sus familiares, señalando que la última vez que se le vio fue en un domicilio ubicado en la colonia República Mexicana.

Christian Iveth es de nacionalidad mexicana, mide 1.84 metros de estatura, es de complexión robusta, tez clara y tiene el cabello de longitud media, lacio y de color café claro. Sus ojos son grandes de color café claro, sus cejas son semi pobladas, su boca mediana con labios delgados y nariz mediana ancha.