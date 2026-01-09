$!Buscan a Claudia Angélica en Mazatlán; autoridades activan el Protocolo Alba

MAZATLÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una alerta tras la desaparición de Claudia Angelica Ortiz Martínez, de 28 años de edad, quien fue reportada como no localizada desde hace tres días en este municipio.
De acuerdo con el reporte oficial, la última vez que se tuvo contacto con la joven fue el pasado martes 6 de enero. El rastro de Claudia Angelica se perdió en las inmediaciones del Rancho La Enramada, y desde entonces sus familiares no han tenido noticias sobre su paradero.
Ante el riesgo de que sea víctima de la comisión de un delito, las autoridades activaron el mecanismo de búsqueda Protocolo Alba.
La joven mide 1.65 metros de estatura, es de complexión media y tez morena. Entre sus rasgos físicos destacan su cabello largo, ondulado y castaño oscuro, ojos chicos color café y boca grande con labios gruesos. El reporte indica que no cuenta con señas particulares y, al momento de su desaparición, vestía completamente de negro con suéter, pantalón y tenis de ese color.
La denuncia formal por su desaparición fue interpuesta este viernes 9 de enero. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas puso a disposición los números 800-890-90-92 y (667) 716-70-90 para recibir cualquier información que contribuya a su localización.