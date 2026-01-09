$!Buscan a Claudia Angélica en Mazatlán; autoridades activan el Protocolo Alba

MAZATLÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una alerta tras la desaparición de Claudia Angelica Ortiz Martínez, de 28 años de edad, quien fue reportada como no localizada desde hace tres días en este municipio.

De acuerdo con el reporte oficial, la última vez que se tuvo contacto con la joven fue el pasado martes 6 de enero. El rastro de Claudia Angelica se perdió en las inmediaciones del Rancho La Enramada, y desde entonces sus familiares no han tenido noticias sobre su paradero.