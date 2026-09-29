$!Buscan a Cristian en Guasave: adolescente de 14 años desapareció en Los Ángeles del Triunfo

GUASAVE. _ La Fiscalía General del Estado activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Cristian “N”, de 14 años de edad, tras confirmarse su desaparición en la comisaría de Los Ángeles del Triunfo, municipio de Guasave.

La ficha de búsqueda, activada durante la mañana de este martes 29 de septiembre, detalla que el menor se encuentra ilocalizable desde el pasado domingo, cuando salió de su vivienda con rumbo desconocido. Al no tener noticias sobre su ubicación en las horas posteriores ni al día siguiente, sus familiares acudieron ante la Agencia del Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente por su ausencia.

Las autoridades del organismo autónomo señalaron que la integridad física del adolescente pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que podría ser víctima de la comisión de algún delito. Ante esta situación, el representante social solicitó la colaboración ciudadana masiva para difundir la fotografía del menor y agilizar su pronta localización.

Para aportar cualquier dato o indicio que ayude a que Cristian regrese sano y salvo con su familia, la dependencia estatal pone a disposición de la población las líneas directas de Alerta Amber Sinaloa: 800-890-9092 y 667-715-6588.