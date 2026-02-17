$!Buscan a Cristian Jesús en Navolato; desapareció el 14 de febrero

NAVOLATO. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó la Alerta Amber para la localización Cristian Jesús Martínez Martínez, de 16 años de edad, luego de que fuera reportada su desaparición el pasado 14 de febrero en el municipio de Navolato.

De acuerdo con el reporte, el adolescente fue visto por última vez en un domicilio de la localidad de Villa Juárez, sin que hasta el momento se tengan noticias sobre su paradero.

La denuncia, interpuesta el lunes 16 de febrero, señala que el joven es de complexión delgada, mide 1.60 metros de estatura y tiene tez morena clara. Al momento de ser visto por última vez, vestía una camisa de color verde, un short de colores y una cadena de plástico. Como señas particulares que podrían facilitar su identificación, se informó que el menor utiliza brackets y cuenta con una cicatriz en el pie izquierdo.