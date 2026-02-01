$!Buscan a cuatro hombres desaparecidos en Agua Caliente, San Ignacio: desaparecieron el mismo día

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa emitió fichas de localización para cuatro hombres que desaparecieron el pasado sábado 28 de junio de 2025 en la localidad de Agua Caliente, perteneciente al municipio de San Ignacio.
De acuerdo con los reportes, el último contacto con los cuatro civiles se tuvo alrededor de las 12:00 horas vía telefónica y desde ese momento, familiares perdieron comunicación total con ellos, por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.
Uno de los desaparecidos fue identificado como Jesús Alcalá Regalado de 50 años y sus señas particulares son un lunar arriba del labio, cicatriz en la palma de la mano derecha y cicatriz en la cabeza.
Su vestimenta era una playera gris oscuro con el logotipo de la banda AC/DC, pantalón de mezclilla azul marino y tenis negros.
Federico Alcalá Pérez de 25 años tiene como señas particulares una cicatriz en la cabeza y cuenta con diversos tatuajes, como el nombre ‘Josué’ y una corona en la mano izquierda, una Virgen de Guadalupe en el brazo izquierdo y el logo de “Hecho en México” en una pierna.
Su vestimenta era una playera de licra roja, camisa tipo polo guinda, pantalón de mezclilla azul claro y botas con casquillo color café.
Jesús Gustavo Alcalá Pérez de 19 años tiene de señas particulares un lunar arriba de la boca, lunar en la mejilla y cicatriz en el cuello y estatura de un metro 90, además, tiene tatuajes de ‘Patricio Estrella’ en el brazo izquierdo y un colibrí, un conejo y una pirámide en la pierna derecha.
Vestimenta: Camisa de manga larga azul cielo, pantalón de mezclilla azul marino y botas con casquillo café.
Adán Santiago Vizcaíno de 27 años tiene como tatuajes el número ‘78’ en el pecho, las siglas ‘E.V.R.’ en cursiva y una corona en el brazo derecho y como accesorios portaba dos rosarios, uno negro con dorado y otro verde.
Las autoridades ponen a disposición los siguientes canales de comunicación para cualquier información que ayude a localizarlos ya que la colaboración de la sociedad es fundamental en estos casos.:
Teléfono/WhatsApp: (669) 327 8424
Correo electrónico: cebpd@sinaloa.gob.mx
Redes sociales: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa