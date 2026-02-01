$!Buscan a cuatro hombres desaparecidos en Agua Caliente, San Ignacio: desaparecieron el mismo día

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa emitió fichas de localización para cuatro hombres que desaparecieron el pasado sábado 28 de junio de 2025 en la localidad de Agua Caliente, perteneciente al municipio de San Ignacio.

De acuerdo con los reportes, el último contacto con los cuatro civiles se tuvo alrededor de las 12:00 horas vía telefónica y desde ese momento, familiares perdieron comunicación total con ellos, por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

Uno de los desaparecidos fue identificado como Jesús Alcalá Regalado de 50 años y sus señas particulares son un lunar arriba del labio, cicatriz en la palma de la mano derecha y cicatriz en la cabeza.

Su vestimenta era una playera gris oscuro con el logotipo de la banda AC/DC, pantalón de mezclilla azul marino y tenis negros.