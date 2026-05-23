Buscan a Dania Sofia en Culiacán, adolescente desaparecida en Urbivilla del Cedro

CULIACÁN._ La desaparición de Dania Sofia Zazueta López, una adolescente de 16 años, fue reportada como desaparecida en Culiacán durante este 23 de mayo.

Este sábado se presentó una denuncia por su extravío, tras ser ubicada por última vez en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro, al norte de la capital.

La menor mide 1.62 metros, es de complexión delgada, tez morena, y posee cabello largo, ondulado y de color negro, con ojos medianos de color café oscuro, boca mediana, labios delgados y una nariz grande.

En su descripción no se especificó alguna seña particular ni la vestimenta que portaba antes de reportarse extraviada.

La Fiscalía General del Estado emitió una Alerta Amber Sinaloa en la que solicitan el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayude a dar con su ubicación, a través de los números 800 890 9092 y 667 715 5588.