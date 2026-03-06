Seguridad
Buscan a Danna Rocío, de 19 años, extraviada este jueves en Culiacán

La última vez que se tuvo contacto con ella fue el 6 de marzo cuando dijo que estaba en la capital de Sinaloa
Noroeste/Redacción
06/03/2026 16:56
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa giró una ficha de búsqueda tras la desaparición de la joven Danna Rocío Castellanos Ávila, de 19 años , vista por última vez este jueves en Culiacán.

La denuncia formal fue interpuesta este 6 de marzo, sin precisar el punto del municipio donde fue vista.

La joven tiene una estatura de 1.60 metros, complexión mediana y tez clara, tiene cabello largo de color negro, ojos grandes de color café claro y cejas semi pobladas, con boca grande, labios gruesos y nariz mediana.

Las autoridades informaron que la joven no presenta señas particulares y, al momento de su desaparición, su vestimenta era desconocida.

En caso de contar con cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, favor de comunicarse de manera anónima a la línea gratuita 800-890-90-92 o al número local 6677-15-55-88.

#Búsqueda
#Culiacán
#Protocolo Alba
#Sinaloa
#Fiscalía de Sinaloa
