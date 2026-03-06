$!Buscan a Danna Rocío, de 19 años, extraviada este jueves en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa giró una ficha de búsqueda tras la desaparición de la joven Danna Rocío Castellanos Ávila, de 19 años , vista por última vez este jueves en Culiacán.

La denuncia formal fue interpuesta este 6 de marzo, sin precisar el punto del municipio donde fue vista.

La joven tiene una estatura de 1.60 metros, complexión mediana y tez clara, tiene cabello largo de color negro, ojos grandes de color café claro y cejas semi pobladas, con boca grande, labios gruesos y nariz mediana.