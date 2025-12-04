$!Buscan a Darshan Emiliano; desapareció hace 19 días en Culiacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa ha emitido una Alerta Amber solicitando la colaboración ciudadana para dar con el paradero del adolescente Darshan Emiliano López Benítez, de 14 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en la capital del estado.

Según el comunicado, la denuncia sobre su ausencia fue formalizada el 3 de diciembre, aunque los hechos se remontan al pasado 15 de noviembre de 2025.

El reporte indica que la última comunicación con el menor fue cuando este mencionó que se encontraba en Culiacán, Sinaloa, pero desde entonces se desconoce su ubicación actual. La autoridad considera que su integridad podría encontrarse en riesgo, debido a que podría ser víctima de un delito.

Darshan Emiliano es de nacionalidad mexicana, de 14 años, con una estatura de 1.69 metros y complexión delgada. Su tez es morena clara, tiene cabello lacio, largo y de color negro, y sus ojos son color café oscuro. Su boca es chica, con labios delgados y nariz mediana.

Como señas particulares, el adolescente presenta cicatrices en ambos antebrazos, un lunar en forma circular en el pómulo derecho y un lunar de color café en la parte baja de la espalda, del lado derecho. Al momento de su desaparición se desconoce la vestimenta que portaba.